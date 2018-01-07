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İzmir'de TIR dorsesi üst geçide çarptı

İzmir'in Bornova ilçesinde, TIR dorsesi üst geçide çarptı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Bornova yönüne ilerleyen Çetin Helvacı yönetimindeki 35 AH 8394 plakalı tırın 35 AU 2709 plakalı damperli dorsesi, Ankara Caddesi'nde araç seyir halindeyken belirlenemeyen bir nedenle yükseldi.

Yükselen dorse Özkanlar üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorseden ayrılan tır, yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı.

Üst geçide asılı trafik levhalarında hasara neden olan dorse, vinç yardımıyla kaldırıldı.

 

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