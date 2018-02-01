İzmir'de trafik kazası: 2 ölü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Murat Elma'nın (38) kullandığı plakasız motosiklet, Birgi Mahallesi Gürol Madan Caddesi'nde kaldırıma çarptı.
Sürücü Elma, olay yerinde hayatını kaybetti.
Motosikletteki İsmail Yayla (35) da ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yayla ve Elma'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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