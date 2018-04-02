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İzmir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

  • AA
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İzmir'den Ödemiş istikametine giden Selahattin Sevin (49) idaresindeki 35 ZA 0663 plakalı traktör ile Doğan Özdemir yönetimindeki 35 ABD 618 plakalı otomobil Çukurçeşme mevkisinde çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü Sevin, eşi Rukiye Sevin (45) ve otomobil sürücüsü Özdemir yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Selahattin Sevin hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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