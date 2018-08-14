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İzmir'de traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Ergün Samancıoğlu (66) idaresindeki 58 DL 124 plakalı traktör, Alankıyı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü Ergün Samancıoğlu ile traktörde bulunan Ayşe Samancıoğlu (60) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün öldüğü belirlendi.

Ağır yaralanan Ayşe Samancıoğlu ise ambulansla kaldırıldığı Bayındır Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cesetler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, kaza sırasında traktörün römorkunda bulunan üç kuzunun telef olduğu öğrenildi.

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