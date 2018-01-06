İzmir'de uyuştucuru operasyonuna 5 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde E.H., M.K., H.K., E.K. ve M.A.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilo 704 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.