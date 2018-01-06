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İzmir'de uyuştucuru operasyonuna 5 gözaltı

İzmir'in Kiraz ve Beydağ ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 704 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde E.H., M.K., H.K., E.K. ve M.A.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilo 704 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

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