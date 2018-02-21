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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 200 polis görev aldı

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, 200 polisin katılımıyla geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Helikopter ve 'drone'larla havadan destek verilen, özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonunun sürdüğü bildirildi

  • DHA
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Torbalı'nın Çaybaşı Mahallesi'nde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, bugün saat 17.00 sıralarında operasyona başlayan polis, önce Çaybaşı Mahallesi'ne giriş ve çıkışları kapattı. Önceden belirlenen şüpheli kişilere ait ev, işyeri ve otomobiller didik didik aranmaya başlandı. Motorize yunus timlerinden 25 ekibin de katıldığı operasyonda, ilk etapta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Havadan 1 helikopter ve 2 'drone'la destek verilen, 200 polisin katıldığı operasyonda, özel eğitimli narkotik köpekleri ile evlerde, işyerlerinde ve otomobillerde aramaların sürdüğü bildirildi.

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