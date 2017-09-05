İzmir'de yakalanan 5 Ukraynalı serbest bırakıldı
İzmir'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek üzere olan 2 teknede ve karada yürütülen 3 ayrı operasyonda göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 Ukraynalı, adli işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- AA
Jandarma ekiplerinin, Sığacık Körfezi Teke Burnu açıkları ile Demircili ve Yağcılar mahallelerindeki ormanlık alanda toplam 160 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına aldığı Ukrayna uyruklu L.S. (31), A.P. (35), S.M. (43), M.Y. (33) ve S.K. (36) işlemlerinin tamamlanmasının ardından Urla Adliyesine sevk edildi.
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 5 kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Olay
Sığacık Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekipleri dün durumundan şüphe edilen bir yelkenliyi durdurmuş, yelkenli teknede 1'i kadın, 10'u çocuk toplam 48 Suriye uyruklu ile Ukrayna uyruklu L.S. (31) ve A.P'nin (35) olduğu belirlenmişti.
Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Teke Burnu açıklarında başka bir tekneye yaptıkları operasyonda, S.M. (43), M.Y. (33) ve S.K. (36) isimli Ukraynalılarla 10'u çocuk, 22'si kadın toplam 82 Suriyeli kaçak göçmen daha yakalamıştı.
Bölgede yürütülen arama faaliyetleri sırasında Demircili ve Yağcılar mahalleleri arasında ormanlık alanda 7'si kadın, 6'sı çocuk 30 Suriyeli daha yakalanmış, Uzunkuyu Jandarma Karakolu ile Urla Jandarma Komutanlığına getirilen 5 Ukraynalı gözaltına alınmıştı.
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