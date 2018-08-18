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İzmir’de yaklaşık 50 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan yaklaşık 50 düzensiz göçmen yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Zeytineli Koyu’nda bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde tedbir aldı. Öte yandan, Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ile irtibat kuran Sahil Güvenlik ekipleri koordineli çalışma başlattı. Ortak çalışma sonucunda, sahilde yaklaşık 50 düzensiz göçmen hazırlık yaptığı sırada kıskıvrak yakalandı. Yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan yabancı uyruklu  göçmenler, hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
 

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