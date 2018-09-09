İzmir'de yangın çıktı, yangına müdahaleler sürüyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin 3 helikopter, 1 uçak ve 4 arazözle kontrol altına almaya çalıştığı yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi
- AA
Alınan bilgiye göre, Kaplancık mevkisinde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkarak yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.Ekiplerin 3 helikopter, 1 uçak ve 4 arazözle kontrol altına almaya çalıştığı yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi.
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