İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Salih Omurtak Mahallesi 9619/1. Sokak'ta bir evin arkasındaki arazide yanmış ceset görenler durumu hemen polislere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemelerin ardından cesedin 28 yaşındaki Erol Baysener'e ait olduğunu tespit etti. Baysener'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.