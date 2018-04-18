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İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 47 kaçak yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan'ın Sakız adasına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 47 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Çeşme körfezinde devriye görevi yapan TCSG 4 Sahil Güvenlik botu, saat 15.00 sıralarında, Pırlanta koyu açıklarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botu müdahale ederek durduran ekipler, 47 Suriye uyruklu göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme iskelesine getirdiler.

Çeşme iskelesinde, göçmenler için özel olarak kurulan çadıra alınan kaçak göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı.

Kimlik tespitleri yapılan kaçak göçmenlerin, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecekleri öğrenildi.

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