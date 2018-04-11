Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 70 kaçak yakalandı

İzmir'in Dikili İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 70 kaçak yakalandı.

  • DHA
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün akşam saatlerinde Bademli açıklarında radar tarafından tespit edilen şişme botu durdurdu.

Ekipler, 52'si Suriye, 16'sı Afganistan, biri Irak ve biri Fildişi Sahili uyruklu toplam 70 kaçağı yakaladı. 39'u çocuk, 13'ü kadın, 70 kaçak göçmen sahil güvenlik botuna alındı.

Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabon, 3 FETÖ´cüyü teslim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabon, 3 FETÖ´cüyü teslim etti

Bu canavarlar şoke etti

Bu canavarlar şoke etti

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Ülkelerin en korkutucu özel birlikleri

Ülkelerin en korkutucu özel birlikleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA