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İzmir'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 129 kişi yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 129 kişi yakalandı.

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Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında tespit ettikleri 2 lastik botu durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Suriye, 22 Orta Afrika, 15 Filistin, 8 Irak, 6'şar Yemen ve Mali, 4 Güney Afrika, 3'er Senegal ve Fildişi Sahili, 2'şer Kongo ve Eritre, 1'er Komoros ve Togo uyruklu olmak üzere toplam 97 yabancı uyruklu Çeşme Limanı'na getirildi.

Sahil Güvenlik botu, Dikili ilçesi Madran Çayı açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurdu. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Afganistan, 6 Suriye, 4 Dominik, 3'er Filistin, Pakistan ve Yemen, 2 Orta Afrika, 1'er Irak, Kongo ve Senegal uyruklu olmak üzere toplam 32 kişiyi Sahil Güvenlik botuna aldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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