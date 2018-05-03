İzmir'de Yiğitler Barajı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 2018 yılı Yatırım Programı'nda yer alan İzmir-Kemalpaşa Yiğitler Barajı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.



Söz konusu karar, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 21 Mart tarihli yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre 9 Nisan'da toplanan Bakanlar Kurulunca verildi.