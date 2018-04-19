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İzmir'deki 'askeri casusluk' davasının meslekten ihraç edilen savcızı Zafer Kılınç Ankara'ya getirildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan İzmir'deki 'askeri casusluk' davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, Ankara'ya getirildi.

  • AA
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, Ankara'ya getirildi.

 

Hudut birliklerinin Edirne'nin İpsala ilçesi yakınındaki askeri yasak bölgede yaptığı denetimler sırasında eşi ve iki çocuğuyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski savcı Kılınç, İpsala'ya giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Karayoluyla Ankara'ya sevk edilen Kılınç, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zafer Kılınç'ın yanı sıra İpsala'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen Hamza D. de Ankara'ya getirildi.

Kılınç ve Hamza D'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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