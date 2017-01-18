İzmir'deki cinayetin kurbanları toprağa verildi

İzmir'de dün ortaya çıkartılan vahşi cinayette öldürülen Hüseyin Tiryaki (27) ile annesi Aysel Aslan (47) ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan (20) için memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesi Şahyar Mahalle Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda aile yakını katılırken, Aysel Aslan'ın annesi Fadime Bozbay ise güçlükle ayakta durdu. Aileyi yakından tanıyan mahalle muhtarı Ramazan Bayram ise, "Çok iyi bir aile. Neden böyle bir cinayete kurban gitti çözemedik" diye konuştu.

Cinayete kurban giden Hüseyin Tiryaki (27) ile annesi Aysel Aslan (47) ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan (20), kılınan cenaze namazının ardından Alaşehir Alkan Mezarlığı'nda toprağa verildi.