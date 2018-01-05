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İzmir'deki darbe girişimi davasında 9 eski subay tahliye oldu

İzmir'deki darbe girişimi davasında bu aksam 9 eski subay tahliye oldu. 4'ü eski general olan 9 eski subayın kimlik bilgileri belli oldu.

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İzmir'deki darbe girişimi davasında 9 tahliye edildi.4'ü eski general olan 9 eski subayın kimlik bilgileri belli oldu.

ESKİ GENERALLER

Osman Nadir Saylam

Salih Sevil

Erdal Ölmez

M. Ali Bardakçı

SUBAYLAR

Mustafa İlter

Enes Levent

Refik Ayhan

Serbülent Ercan

Fatih Ülker

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