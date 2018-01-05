İzmir'deki darbe girişimi davasında 9 eski subay tahliye oldu
İzmir'deki darbe girişimi davasında bu aksam 9 eski subay tahliye oldu. 4'ü eski general olan 9 eski subayın kimlik bilgileri belli oldu.
İzmir'deki darbe girişimi davasında 9 tahliye edildi.4'ü eski general olan 9 eski subayın kimlik bilgileri belli oldu.
ESKİ GENERALLER
Osman Nadir Saylam
Salih Sevil
Erdal Ölmez
M. Ali Bardakçı
SUBAYLAR
Mustafa İlter
Enes Levent
Refik Ayhan
Serbülent Ercan
Fatih Ülker
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