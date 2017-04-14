İzmir'deki FETÖ davasının gizli tanığı: Küçükbay, Gülen ve abilerin gözdesiydi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla Küçükbay Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk, oğlu Metehan Kavuk ve kuyumcu Şeref Sipahi'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi ile tutuksuz yargılanan Metehan Kavuk ve avukatları katıldı. Duruşmada bazı gizli tanıklar dinlendi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, "Sızıntı" kod adlı gizli tanık, Küçükbay, Abdullah Kavuk ve oğlu Metehan Kavuk ile Şeref Sipahi'yi doğrudan tanımadığını ancak FETÖ/PDY içerisinde bir süre kaldığı için bu isimlerin yapıya maddi destek verdiğini bildiğini söyledi.

Örgüt adına düzenlenen küçük çaplı toplantılara Küçükbay ve Kavuk'un katılmadığını ifade eden "Sızıntı", onların daha büyük toplantılara katıldığını, örgüte yüklü miktarda para aktardıklarını iddia etti.

"Ateş" kod adlı gizli tanık ise ticari ilişkilerinden tanıdığı tutuklu sanık Sipahi'nin, "her ortamda çekinmeden örgüte para yardımı yaptığını" söylediğini ileri sürerek, sürekli örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i öven konuşmalar yaptığını da anlattı.

"Küçükbay, Gülen ve abilerin gözdesiydi"

Küçükbay ve Abdullah Kavuk ile örgütün gizli yapılan toplantılarına katıldıklarını belirten gizli tanık "Zaman", şöyle devam etti: "İzmir’de Abdullah Kavuk ve Ahmet Küçükbay cemaat içinde çok saygındılar. Bu grubun statüsü bölge statüsündeydi. Bu grup, eyaletlerde toplanan himmet paralarının 10'da 8'ini karşılıyordu. 'Babalar Grubu' cemaatin gözdeleriydi. 'Babalar Grubu' bildiğim kadarıyla 8-10 kişiydi. Hatırladığım Ahmet Küçükbay, Mehmet Timuroğlu ve Abdullah Kavuk vardı. Mütevellinin başında Kavuk vardı. Sipahi’yi hatırlamıyorum. Eskiden beri cemaatin içerisinde yer alan ve yüksek meblağlarda cemaate yardımda bulunan Ahmet Küçükbay, Fetullah Gülen ve abilerin gözdesiydi."

"Küçükbay, 17-25'ten sonra da hizmetten kopmadı"

"Yeğen" kod adlı gizli tanık ise kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Federasyonunun bir yönetim kurulu üyesinin, 17-25 Aralık sürecinde Küçükbay'ın hizmet hareketinden koptuğu görüntüsüne ilişkin, "Ahmet Küçükbay, hizmet hareketimizden kopmadı, gizli yardımlarına devam ediyor ancak tedbir amaçlı böyle görünmesini istiyor." değerlendirmesinde bulundu.