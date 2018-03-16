İzmir'deki FETÖ operasyonunda 15 örgüt üyesi yakalandı
İzmir'de yapılan FETÖ operasyonunda, örgütün faaliyetlerinin legal göstermek için kurulan sivil toplum kuruluşunda faaliyet gösteren, çeşitli meslek grubundan olan 15 şüpheli yakalanırken 3 şüphelinin daha önceden yurtdışına kaçtığı öğrenildi.
- Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir İl emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün illegal faaliyetlerini legal görüntüsü verme adına kurdukları sözde sivil toplum kuruluşlarının üye, yönetici ve kurucularına yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Hakkında yakalama kararı verilen içlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilen öğretmen, mühendis, emniyet müdürü, ebe, memur gibi kişilerin bulunduğu 26 şüpheliden 15'i yakalandı. 3 şüphelinin daha önceden yurtdışına kaçtığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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