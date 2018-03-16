Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 15 örgüt üyesi yakalandı

İzmir'de yapılan FETÖ operasyonunda, örgütün faaliyetlerinin legal göstermek için kurulan sivil toplum kuruluşunda faaliyet gösteren, çeşitli meslek grubundan olan 15 şüpheli yakalanırken 3 şüphelinin daha önceden yurtdışına kaçtığı öğrenildi.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir İl emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün illegal faaliyetlerini legal görüntüsü verme adına kurdukları sözde sivil toplum kuruluşlarının üye, yönetici ve kurucularına yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 
 
Hakkında yakalama kararı verilen içlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilen öğretmen, mühendis, emniyet müdürü, ebe, memur gibi kişilerin bulunduğu 26 şüpheliden 15'i yakalandı. 3 şüphelinin daha önceden yurtdışına kaçtığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Gökyüzünden altın yağdı

Gökyüzünden altın yağdı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA