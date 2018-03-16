İzmir'deki FETÖ operasyonunda 15 örgüt üyesi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir İl emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün illegal faaliyetlerini legal görüntüsü verme adına kurdukları sözde sivil toplum kuruluşlarının üye, yönetici ve kurucularına yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Hakkında yakalama kararı verilen içlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilen öğretmen, mühendis, emniyet müdürü, ebe, memur gibi kişilerin bulunduğu 26 şüpheliden 15'i yakalandı. 3 şüphelinin daha önceden yurtdışına kaçtığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.