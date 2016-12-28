İzmir'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
İzmir'in Tire İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.
- İHA
Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock'u kullanan kişilere yönelik dün operasyon yaptı.
Yapılan operasyonda A.D. ve A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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