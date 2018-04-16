İzmir'deki FETÖ perasyonunda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.