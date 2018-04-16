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İzmir'deki FETÖ perasyonunda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik İzmir, Van, Ankara, Manisa, Mersin ve Elazığ'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 6 astsubay olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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