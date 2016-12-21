Ýzmir'deki FETÖ soruþturmasýnda 7 kiþi tutuklandý
Ýzmir'de, FETÖ elebaþý Fetullah Gülen tarafýndan kurdurulduðu belirtilen ve OHAL kapsamýnda KHK ile kapatýlan Akyaka Vakfýna düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 7 þüpheli tutuklandý.
- AA
Ýzmir'de, Fetullahçý Terör Örgütü (FETÖ) elebaþý Fetullah Gülen tarafýndan kurdurulduðu belirtilen ve OHAL kapsamýnda Kanun Hükmünde Kararname ile kapatýlan Akyaka Vakfýna düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 7 þüpheli tutuklandý.
Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan 7 kiþi, Ýl Emniyet Müdürlüðü Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðündeki iþlemlerinin ardýndan saðlýk kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.
Savcýlýk sevk evraký üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliðine çýkartýlan þüpheliler, "silahlý terör örgütü üyesi olmak" suçlamasýyla tutuklandý.
Karlov'u silahlý saldýrýda bulunan Altýntaþ'a "abi"lik yapan Süleyman E'nin kardeþi de bulunuyor
Tutuklananlar arasýnda, Rusya'nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlý saldýrý sonucu öldüren ve daha sonra vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altýntaþ'ýn mezun olduðu Ýzmir Rüþtü Ünsal Polis Okulundaki FETÖ mensubu polis adaylarýna "abi"lik yaptýðý iddia edilen Süleyman E'nin kardeþi Mustafa E'nin de bulunduðu öðrenildi.
Bazý þüphelilerin, örgütün kriptolu mesajlaþma uygulamasý "ByLock" kullandýðý belirtildi.
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