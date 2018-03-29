İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.
- AA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 7'si, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananların, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtildi.
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