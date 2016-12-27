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İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturmasında 4 gözaltı

İzmir'in Bergama ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Göçbeyli Mahallesi'ndeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüphelilerin, terör örgütü adına mahallede toplantı düzenleyerek propaganda yaptıkları, örgüte eleman temin ettikleri ve "himmet" adı altında yardım topladıkları iddia edildi.

Zanlıların evlerindeki aramada, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

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