İzmir’deki korkutan orman yangını kontrol altında

Edinilen bilgiye göre, Bergama ilçesi Güneşli Mahallesi Kozak Yaylasındaki Karaçam ormanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Saat 04.30 sıralarında çobanların yaktığı ateşle çıktığı iddia edilen yangın, yaklaşık 10 hektar alanı kül etti. Çıkan yangın için Balıkesir, Akhisar, Bergama itfaiyelerinin yanı sıra 2 yangın helikopteri ve bir keşif helikopteri müdahale etti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Güneşli Mahalle Muhtarı Yaşar Altıparmak, “Sabah 04.30'da uyandığımda çobanların yakmış olduğu ateşin büyüyerek, ormana sıçradığını öğrendik. Şu anda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.