Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir’deki korkutan orman yangını kontrol altında

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Bergama ilçesi Güneşli Mahallesi Kozak Yaylasındaki Karaçam ormanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Saat 04.30 sıralarında çobanların yaktığı ateşle çıktığı iddia edilen yangın, yaklaşık 10 hektar alanı kül etti. Çıkan yangın için Balıkesir, Akhisar, Bergama itfaiyelerinin yanı sıra 2 yangın helikopteri ve bir keşif helikopteri müdahale etti.
 
Olay yerinde incelemelerde bulunan Güneşli Mahalle Muhtarı Yaşar Altıparmak, “Sabah 04.30'da uyandığımda çobanların yakmış olduğu ateşin büyüyerek, ormana sıçradığını öğrendik. Şu anda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Herkesin kıdem tazminatına zam yapıldı

Herkesin kıdem tazminatına zam yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA