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İzmir'deki Meryem Ana Evi’nde Paskalya kutlaması

İzmir'in Selçuk ilçesinde Meryem Ana Evi'nde ve Kuşadası'ndaki bazı otellerde Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

  • İHA
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Meryem Ana Evi'ne gelenler, jandarmanın güvenlik kontrolünün ardından ayinin yapılacağı bölüme alındı. Ayin öncesinde Meryem Ana Evi'ni gezen yerli ve yabancı turistler, mum yaktı, isteklerini yazıp, dilek duvarına astı.

  

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