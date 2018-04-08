İzmir'deki Meryem Ana Evi’nde Paskalya kutlaması

<p> Meryem Ana Evi'ne gelenler, jandarmanın güvenlik kontrolünün ardından ayinin yapılacağı bölüme alındı. Ayin öncesinde Meryem Ana Evi'ni gezen yerli ve yabancı turistler, mum yaktı, isteklerini yazıp, dilek duvarına astı.</p> <p> </p>
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