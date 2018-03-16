İzmir'deki narkotik operasyonunda 30 kilo skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu, M.S. (31) isimli şahsın bir araç ile İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisini elde etti. Belirlenen araç takibe alınarak, İzmir'e girdikten sonra güvenlik tedbirleri alınarak aracın önü kesilerek M.S. isimli şahıs yakalandı.

Dedektör köpek bagajda buldu

Polis ekipleri, Narkotik Dedektör Köpeği Julien aracın bagaj kısmına yoğun tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada; aracın bagaj kısmında satışa hazır hale getirilmiş paketler içerisinde 30 kilo 150 gram skank (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirdi.

Emniyetten çalışmanın devam edeceği duyurusu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gençleri hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla artarak devam edeceğini duyurdu.