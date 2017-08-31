İzmir'deki patlamanın nedeni belli oldu
İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemlere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Savcılık patlamaya el yapımı bombanın neden olduğunu açıkladı.
- AA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca ilçesinde cezaevi servisinin geçişi sırasındaki saldırının, çöp konteynerine bırakılan el yapımı bombayla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görevli personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı bombanın patlatıldığı belirtildi.
Ahmet Piriştina Bulvarı 1401 Sokak mevkisinde çöp konteynerine bırakılan el yapımı bombanın saat 08.01'de patlatılması sonucu bir servis şoförü ve 6 kurum personeli olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Hain saldırı sonrasında yaralılar olay yerine en yakın hastanelere kaldırılmış olup 6'sı ayakta gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Ayağından yaralanan bir personelimiz ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılıg?ınca soruşturma başlatılmıştır."
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