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İzmir'deki patlamaya geçici yayın kısıtlaması getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiği bildirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın kısıtlaması getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu hüküm çerçevesinde bugün İzmir'de meydana gelen patlamaya yönelik olarak Başbakanlığın yazısı ile geçici yayın kısıtlaması getirildiği ifade edildi.

Geçici yayın kısıtlamasının, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında tüm medya hizmet sağlayıcıların haber, görüntü ve yorumlara yer vermemesini kapsadığı kaydedildi.

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