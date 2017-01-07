İzmir’deki saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
İzmir’deki terör saldırısı anında çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Adliye Kafe’de çekilen görüntüde, teröristlere karşı kahramanca çatışan polisimiz şehit Sekin de görülüyor.
- İHA
İzmir’de Perşembe günü düzenlenen hain terör saldırısı sonrası yeni bir görüntü ortaya çıktı. Saldırının ardından gerçekleşen silahlı çatışma esnasında Adliye Kafe’de çekilen görüntüde, yere yığılan şehit polis Fethi Sekin de görülüyor. Kafe içerisinde feryat eden vatandaşlar, "Polise yardım edin, ambulans çağırın" diye çığlık atarken, silah sesleri duyulmaya devam ediyor.
Görüntüde, kafenin önünde bacağından yaralanıp düşen bir vatandaşın da elini kaldırıp yardım istediği görülüyor.
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