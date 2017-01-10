İzmir'deki terör saldırısına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
İzmir'deki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Ocak Perşembe günü İzmir Adliyesi önündeki saldırıya ilişkin bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 23'e çıktı.
İzmir Adliyesi C kapısı önündeki terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist ölü ele geçirilmişti.
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