Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'deki terör saldırısına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Ocak Perşembe günü İzmir Adliyesi önündeki saldırıya ilişkin bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 23'e çıktı.
 
İzmir Adliyesi C kapısı önündeki terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist ölü ele geçirilmişti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Binali Yıldırım'dan 'başbakanlık' cevabı

Binali Yıldırım'dan 'başbakanlık' cevabı

Kaldırımın altından çıktı

Kaldırımın altından çıktı

Havadan görüntülenen Kapadokya büyüledi

Havadan görüntülenen Kapadokya büyüledi

İlk kullanılan jimnastik aletleri

İlk kullanılan jimnastik aletleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA