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İzmir'deki terör saldırısında yaralanan 4 kişi taburcu oldu

İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, İzmir Bayraklı Adliyesi'ne 5 gün önce düzenlenen hain saldırıda yaralanıp hastanede tedaviye alınanlardan 4'ünün taburcu olduğunu 5 yaralanın ise tedavisinin devam ettiğini söyledi.

  • DHA
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İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, İzmir Bayraklı Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısını haber alır almaz harekete geçtiklerini ilk ihbarın saat 16.10'da yapıldığını, ilk ambulansın da olay yerine saat 16.16'da ulaştığını söyledi. Olay yerine 19, 112 ambulansına ek olarak 24 özel ambulans, 3 hastane ambulansı, 2 de belediye ambulansı olmak üzere 50'ye yakın ambulansı sevk ettiklerini hatırlatan Salnur, "İlk anda ağır gördüğümüz yaralıları en yakın Ege Üniversitesi Hastanesi olduğu için oraya naklettik. 3 hastamızı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanemize gönderdik. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne 1 hastamız, patlamada kulak zarının zarar gördüğünü söyleyerek başvurdu. Ege Üniversitesi'ndeki 1 polisimiz ve avukatlarımız olmak üzere 4 hastamız orta yoğun bakımda takipleri devam ediyor. Şu an durumu kritik olan hastamız yok. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 1 hastamızın takibi devam ediyor. 9 yaralımızdan 4'ü taburcu oldu ve 5'inin takibi sürüyor. Saldırının hemen ardından bütün hastanelerin ihtiyaç olup olmadığına bakmaksızın her an bir müdahaleye hazır beklediklerini anlatan Salnur, şöyle konuştu: "Patlamayı öğrendikten sonra hem Dokuz Eylül, hem Ege Üniversitesi hastaneleri hem de Genel Sekreterliklere bağlı hastanelerle irtibata geçildi. Hastanelerimizden Allah razı olsun, hepsinin söylediği şuydu, 'Biz hazırız.' Düşünün Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi olaya en uzak noktadaki hastaneydi, oranın acil servisi sorumluları ilk dakikada arayıp tüm ekipleriyle hazır olduklarını söylediler. Buca Devlet Hastanesi belki hiç gerek olmayacaktı ama hazır bekledi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi hazır bekledi. Ege Üniversitesi Rektörümüz ve Acil Servis ekibine de teşekkür ediyorum. Bizler vatandaş duyarlılığı gösterdik belki ama onlar vatandaş duyarlılığı üstünde doktor ve hastane personeli hassasiyeti gösterdiler. Gelen her hastaya hiç beklemeden müdahale ettiler."

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