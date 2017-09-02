İzmir'deki saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantılarından Halkların Birleşik Devrimci Hareketi üstlendi

Buca'da geçen Perşembe günü, çöp kutusuna yerleştirilen el yapımı patlayıcı cezaevi personelini taşıyan servisin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Saldırıyı 'Halkların Birleşik Devrimci Hareketi' adlı terör örgütü üstlendi.
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