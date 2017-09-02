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İzmir'deki saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantılarından Halkların Birleşik Devrimci Hareketi üstlendi

İzmir'in Buca İlçesi'nde, geçen Perşembe günü cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıyı, terör örgütü PKK'nın uzantılarından Halkların Birleşik Devrimci Hareketi üstlendi.

  • DHA
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Buca'da geçen Perşembe günü, çöp kutusuna yerleştirilen el yapımı patlayıcı cezaevi personelini taşıyan servisin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Saldırıyı 'Halkların Birleşik Devrimci Hareketi' adlı terör örgütü üstlendi.

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