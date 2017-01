İzmir'deki terörist saldırıda kirli işbirliği

İzmir Adliyesi'nde şehit polis Fethi Sekin'in büyük bir katliamı kahramanca önlediği saldırıyla ilgili soruşturmada FETÖ kuşkusu öne çıktı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren eli kanlı terör örgütü PKK'nın ilk kez adliyeyi hedef alması ve FETÖ soruşturmalarını yürüten savcıların odalarını roketle vurmayı planlaması eylemin arkasındaki üst aklın FETÖ olduğunu kuşkusunu öne çıkardı.

HEDEF GÖZDAĞI VERMEKTİ

Bayraklı Adliyesi'nde hâkim ve savcıların kullandığı C Kapısı girişinde 5 Ocak günü PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can da hayatını kaybetmişti. PKK'lı iki terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde patlama sonrası teröristlerin yan yana değil de neden iki farklı noktada olduğu da aydınlandı. Bombalı aracı düşündükleri zamandan önce patlatmak zorunda kalan teröristlerden birinin RPG-7 roketatarla PTT İzmir Posta İşleme Merkezi'nin arka giriş kapısına yöneleceği, diğer teröristin de arkadaşının fark edilmesi durumunda Kalaşnikof'la güvenlik güçlerine saldırmayı planladığı belirlendi. Teröristin roketatarla bu noktadan atış yaparak, FETÖ soruşturmalarını yürüten C Blok ikinci katta bulunan ve pencereleri PTT'nin arka kapısına bakan savcıları vurmayı hedeflediği tespit edildi. Savcıları şehit edip FETÖ ile ilgili soruşturmaları zayıflatmayı ve diğer savcılara da gözdağı vermeyi amaçlayan bu kanlı eylem hazırlığı dikkatleri hain terör örgütü FETÖ'nün rolüne çevirdi.

KRİPTO FETÖ'CÜ ŞÜPHESİ

Bugüne kadar asker ve polise saldırı düzenleyen PKK'nın ilk kez adliyeyi nedef alması ve asıl hedefin FETÖ soruşturmalarını yürüten savcıların odalarının olması saldırıdaki üst aklın FETÖ olduğu şüphelerini artırdı. Bu kapsamda saldırıyı araştıran savcılığın da soruşturmayı bu örgüt üzerine yoğunlaştırdığı öğrenildi. Salgırganların adliye içindeki kripto FETÖ'cülerden destek almış olabileceği de belirtildi.

PKK BAĞLANTILI TAK ÜSTLENDİ

Ölü ele geçen teröristlerden Mustafa Çoban'ın (37) cesedini ailesi teslim alırken, diğer teröristin cesedini kimse almadı. Çoban'ın, Kahramanmaraş Elbistan nüfusuna kayıtlı olduğu ve Dicle Üniversitesi öğrencisi iken 2015'te PKK'ya katıldığı belirlendi. Cesedi henüz alınmayan teröristin ise 'Pir Doğan Ararat' kod adlı 26 yaşındaki Enis Yıldırım olduğu belirlendi. Ağrı doğumlu Yıldırım'ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi matematik bölümünden 3. sınıfta ayrılıp PKK'ya katıldığı öğrenildi. Her iki teröristin de suç kaydı olmadığı, olası bir GBT sorgusunda yakalanmamaları için özel olarak seçildikleri belirtildi. Öte yandan saldırıyı, PKK'nın uzantısı olan TAK üstlendi. (Sabah)