İzmir'deki trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir polis memuru öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Nuri Aktaş idaresindeki 09 BU 350 plakalı otomobil, Ahmetbeyli-Ataköy mevkisinde, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 35 GB 1046 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Aktaş ile diğer otomobilde bulunan Yılmaz Aykut (43) ve Ali Aytun Cengiz (40) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aktaş, Menderes Devlet Hastanesine, Aykut, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, Cengiz ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru Aktaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis memuru Aktaş'ın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.