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İzmir'deki uyuşturucu operasyonda 22 kişi gözaltına alındı

İzmir'in 4 ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde imal edip ticaretini yaptığı öne sürülen şebekenin 22 üyesi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Jandarma Komutanlı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bergama merkezli olarak Aliağa, Dikili ve Çiğli ilçelerinde faaliyet gösteren uyuşturucu şebekesine yönelik çalışma yaptı. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün 24 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyonda, şebekenin liderleri oldukları belirlenen A.B., V.T., D.S.Y., H.B., H.P., Y.K. ve M.D.'nin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 19 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 40 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 46 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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