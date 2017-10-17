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İzmir’den yurt dışına kaçmaya çalışan 53 göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 17’si çocuk olmak üzere 53 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün sabah saatlerinde Dikili önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu bota operasyon düzenleyen ekipler, lastik bot içerisindeki 24 Afganistan, 20 Suriye, 7 Gana, 2 Angola uyruklu olmak üzere toplam 53 düzensiz göçmeni yakaladı. 17’si çocuk olan 53 göçmen işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresine gönderildi.

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