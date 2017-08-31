İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafik kazası meydana geldi: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Konak'tan Karşıyaka istikametine seyir halinde olan, Şahin Gürcü (31) idaresindeki 35 KCZ 74 plakalı otomobil, Turan Mahallesi Altınyol mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce aynı yönde giden Fatma Zuhal Tanrıverdi (43) idaresindeki 35 YE 471 plakalı otomobile, daha sonra yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Gürcü ve yolcu olarak bulunan Bahar Öztürk (29) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürcü'yü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Öztürk'ü ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Öztürk yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Gürcü'nün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra diğer aracın sürücüsü Tanrıverdi gözaltına alındı.