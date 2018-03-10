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İzmir'in Konak ilçesinde, aranan yabancı uyruklu genç gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde, polis tarafından aranan yabancı uyruklu genç, Alsancak Tren Garı yakınlarında yakalandı.

  • DHA
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Denetim noktasından kaçmasının ardından takibe alınan yabancı uyruklu bir gencin, Alsancak Tren Garı yakınlarında olduğunu tespit etti.

Gara gelen ekipler, aranan genci kovalamaya başladı. Bu sırada bölgeden servis minibüsüyle geçen bir kişi, yol kenarına park ettiği aracından inip, polise yardım etti.

"PROBLEM YOK ABİ"

Polis, kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladığı yabancı uyruklu genci yere yatırıp, ellerini arkadan kelepçeledi. Yabancı uyruklu genç, kelepçenin bileklerini sıkması nedeniyle canı yanınca gözyaşı döktü, "Problem yok abi" diyerek polisten sert davranmamalarını istedi.

Vatandaşların meraklı bakışları arasında polis aracına bindirilen genç, polis merkezine götürüldü.

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