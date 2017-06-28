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İzmir’in Tire ilçesinde, yol kenarındaki yangın seyir halindeki kağıt yüklü kamyona sıçradı aracı alev topuna döndü

İzmir’in Tire ilçesinde, yol kenarındaki yangın seyir halindeki kağıt yüklü kamyona sıçradı ve kamyon alev topuna döndü. İtfaiyeyi arayan sürücü, yardım isterken, aracını da güvenli bölgeye çekti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Tire-Belevi yolu üzeri, Çayırlı Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Kuşadası’ndan Tire’ye hareket eden İbrahim Tarla idaresindeki 43 RK 737 plakalı kağıt yüklü kamyona, Tire Linyit Kömür Madeni yakınlarından geçtiği sırada yanan bir tarladaki alevler sıçradı. Yangına bakan sürücü rüzgarın da etkisiyle kağıt yüklü kamyonun kasasını saran yangını fark etmedi.

TARLADAN SIÇRADI

Sürücü Ahmet Tarla’yı karşı yönden gelen sürücüler uyardı. Kamyonun yandığını anlayan sürücü panik yapmadan polisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Şoför, aracını Çayırlı Çeşmesi mevkiindeki güvenli bölgeye çekti. Kamyoncunun bu hareketi ise yangının diğer araçlara sıçramasını ve olası bir faciayı önledi.

KAMYONCULAR AKIN ETTİ

Yangın ihbarını alan Tire itfaiyesi, vakit kaybetmeden olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yanan kamyonu söndürmek için dakikalarca alevlere müdahale etti. Tireli kamyoncular olay yerine akın ederken, jandarma her iki yangınla ilgili inceleme başlattı.

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