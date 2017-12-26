İzmirli vapur kaptanları, 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

İzmir'de vapurlar kaptanları, oylamaya sunulan AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Vapurda 8 yıldır kaptanlık yapan Hüseyin Uz, Haber kategorisinde Yunus Keleş'in "Kayyara'da yanan petrol kuyuları" başlıklı fotoğrafından yana oy kullanırken, Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van kedilerine takip", Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Negredo-Isla mücadelesi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

AA'nın hem haberlerini hem de foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları severek takip ettiğini belirten Uz, "Yanan petrol kuyularını söndürmeye gidip de yorulan ve yemek yiyen itfaiyecilerin fotoğrafına ilk baktığım an çok etkilendim." diye konuştu.

Kadın kaptanın tercihi

İzmir körfezinin kadın kaptanı 29 yaşındaki Semiha Uslu da Haber kategorisinde Myanmar'da şiddetten kaçarak, yerel balıkçılara para verip Bangladeş'in Shah Porir Dwip yarımadasına geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların anlatıldığı, Onur Çoban'ın çektiği "Myanmar'dan teknelerle kaçış" başlıklı fotoğrafı tercih etti.