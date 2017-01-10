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İzmirliler karın keyfini özçekim çekerek çıkarttı

İzmir’de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kentin merkez ilçelerinde etkili olurken bazı vatandaşlar yağan karın keyfini özçekim çekerek çıkardı.

  • İZMİR (İHA)
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  Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kentin Konak, Buca, Karabağlar ve özellikle Gaziemir gibi merkez ilçelerinde etkisini gösterdi. Vatandaşlar karın keyfini özçekim çekerek çıkartırken, yolların kar tutmasıyla da sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından kar tutan yollarda tuzlanma çalışmaları yapıldı. Yetkililer sürücülere, dikkatli gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.
 
  4 ilçede eğite bir gün ara verilmişti
 
İzmir’in Bergama, Karaburun, Urla ve Tire ilçelerinde kar nedeniyle gece saatlerinde yarın itibarıyla eğitime 1 gün ara verildiği açıklanmıştı. Urla ve Tire ilçelerinde taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için 10 Ocak Salı günü eğitime ara verilirken Karaburun ve Bergama ilçelerinde ise ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

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