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İzmit otogarında Reina saldırganı alarmı

Teröristin İzmit otogarında görüldüğü iddiası polisi alarma geçirdi.

  • DHA
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İSTANBUL Ortaköy'de bulunan Reina'da yılbaşı gecesi eğlenen kişilerin üzerine ateş ederek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin yaralanmasına neden olan teröristin İzmit otogarı civarında görüldüğü iddia edildi. Polisin yaptığı aramalara rağmen teröristin eşkaline uyan kişi bulunamadı.
 
Bu akşam saatlerinde 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne doğru yürüyen bir kişinin Reina'daki katliamı gerçekleştiren kişiye benzediğini iddia etti. 
 
Bunun üzerine hemen otogarda bulunan polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgeye ayrıca terörle mücadele, asayiş ve yunus ekipleri de yönlendirildi. Polis otogarın çevresinde ve içerisinde arama yaptı. Tüm aramalara rağmen teröristin eşkaline uyan kişi bulunamadı.

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