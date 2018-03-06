İzmit'te istinat duvarı binanın üzerine çöktü
Yağmur yağışı sonrası istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine çöktü. Tehlikenin önceden fark edilerek binanın boşaltılması sonucu yaralanan olmadı.
- DHA
Gece saatlerinde, İzmit Serdar Mahallesi Girgin Sokak'ta 18 daireli 5 katlı apartmanın arkasındaki istinat duvarından gelen çatırdama seslerini duyan apartman sakinleri, binayı boşaltarak yetkililere haber verdi.
BİNA MÜHÜRLENDİ
Binanın bulunduğu sokağa gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri, bina sakinlerine geceyi başka yerde geçirmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Binanın boşaltılmasının ardından gece saat 02.00 sıralarında istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine çöktü. Binanın duvarları hasar gördü. Bina mühürlenirken, inceleme başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.