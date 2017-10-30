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İzmit'te otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

İzmit'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Osman Kardaş idaresindeki 41 B 1498 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan Osman Kardaş, eşi Ayşe Kardaş ve Fatma Kızılkaya'ya sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

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