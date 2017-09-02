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İzmit'te, psikolojik sorunlar yaşayan 70 yaşındaki Sami Çınasoğlu kalbine ateş ederek intihar etti

İzmit'te, psikolojik sorunlar yaşayan 70 yaşındaki Sami Çınasoğlu kalbinin üzerine dayadığı tabancasını ateşleyerek intihar etti.

  • DHA
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Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Doğacan Sokak'ta meydana geldi. Sami Çınasoğlu eşinin evde olduğu sırada odasına geçti. Sami Çınasoğlu kalbinin üzerine dayadığı tabancasını ateşledi. Silah sesini duyarak odaya koşan Hatice Çınasoğlu kanlar içerisindeki eşini görünce, çığlıklar atarak komşularından yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Sami Çınasoğlu'na ilk müdahalede bulundu. Sami Çınasoğlu hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Psikolojik sorunları olduğu ve son zamanlarda ilaçlarını kullanmayı aksattığı öğrenilen Sami Çınasoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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