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İzmit'te restoran çalışanı müşterileri bıçakladı

İzmit'te, restoran çalışanı tartıştığı 2 müşteriyi bıçakladı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

  • DHA
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Olay akşam saatlerinde, İzmit Yürüyüş Yolu üzerindeki bir restoranda meydana geldi. 3 arkadaşıyla beraber restorana gelen A.K., henüz bilinmeyen bir nedenle restoran çalışanı E.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada E.D., eline aldığı bıçakla A.K.'yi koltuk altından, kavgayı ayırmak isteyen S.E.'yi ise elinden yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan A.K. ve S.E.'ye müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavganın ardından restoran çalışanını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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