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İznik Gölü ki çocuğa mezar oldu

Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren Fatma Salman ile Vildan Salçın'dan acı haber geldi. Ekipler, küçük kızların cesetlerine ulaştı.

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Bursa’da İznik gölüne giren 8 çocuk boğulma tehlikesi atlattı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından 6 çocuk kurtarılırken, iki kız serin sularda can verdi. Çocukların cansız bedenleri dalgıçlar tarafından gölden çıkarıldı. 

Yıldırım ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çalışan 15 kişilik grup, piknik yapmak için Orhangazi'ye geldi. Grup, çamlık sahilinden göle geldi. Serinlemek için göle giren gruptan 8’i boğulma tehlikesi atlattı. Çocukların feryadı üzerine olay yerine koşan vatandaşlar, boğulmak üzere olan 1’i erkek 6 çocuğu sudan çıkardı.

 

Gölden çıkarılan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17) sudan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada müşahede altına alındı. 2 çocuk ise gölde kayboldu. Çocukların bulunması için İznik gölüne UMKE ve deniz polisi çağrıldı. Pompa çevresinde suya giren dalgıç polisler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında, yaşlarında ve isimleri Fatma Salman (13) ile Vildan Salçın (12) olduğu belirlenen iki kız çocuğunun cesetlerine ulaştı. Çocukların cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları sahile akın etti. Cesetlerin sudan çıkarıldığı esnada yakınları gözyaşlarına boğuldu. 

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