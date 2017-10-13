İznik'te 250 polisle asayiş uygulaması

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İznik'te ortaklaşa asayiş operasyonu düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Bedri Yaman'ın biran olsun başından ayrılmadığı operasyon saat 16.00'da başladı. Özellikle uyuşturucu ağırlıklı yürütülen operasyona başta özel harekat olmak üzere, motorize narkotik, yunus timleri,çevik kuvvet ile çok sayıda asayiş ekibi katıldı. Ortaklaşa yürütülen operasyonda, 6 farklı adrese baskın yapıldı. Operasyon da bonzai ele geçirildi. Konuyla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. 250 polisin katıldığı asayiş uygulamasında ilçe giriş ve çıkışlar tutuldu. Durdurulan araç ve sürücüleri arandı. Yol uygulamasında bir ruhsatsız silah ele geçirildi.