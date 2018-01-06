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İznik’te yumruklar tekmeler havada uçuştu, o anlar kameraya yansıdı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu, lise önünde birbirine girdi. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anları güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün akşamüstü İznik Atatürk Caddesi üzerindeki Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi çıkışında meydana geldi. Okulda öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışma, okul çıkışında kavgaya dönüştü. Yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu, lise önünde birbirine girdi. Kavgada bir öğretmenin de öğrenciler arasında kaldığı görüldü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Kavga esnasında bazı araçlar da zarar gördü.

 

 

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